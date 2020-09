«Que pena que eu tenho de me despedir de ti desta forma»: o emocionado adeus de Sílvio ao V. Setúbal

O experiente lateral-direito português Sílvio anunciou, esta quinta-feira, através de uma mensagem nas redes sociais, que está de saída do Vitória de Setúbal, clube que representou na última temporada e meia e que viu cair para o Campeonato de Portugal por incumprimento nos processos de licenciamento para competir nas provas profissionais.



"Meu querido Vitória. Que pena que eu tenho de me despedir de ti desta forma. Um clube que tanto me deu. Um clube que me acolheu como se de um filho de Setúbal se tratasse. Um clube que acreditou em mim quando mais nenhum o fez. Espero ter retribuído esse carinho e essa confiança tanto dentro como fora do campo", começou por escrever o internacional português, na sua página do Instagram, aproveitando ainda para deixar uma mensagem aos adeptos sadinos.



"Levarei para sempre o Vitória no coração, e serei para sempre mais um adepto a torcer pelo seu sucesso. Um grande abraço a todos os vitorianos e muita força neste momento tão difícil. O Vitória não é grande, é Enorme!", pode ler-se.