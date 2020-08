Reuniões individuais com jogadores do V. Setúbal

Os jogadores que formam o plantel do V. Setúbal começaram ontem a ser chamados pelo presidente Paulo Gomes para reuniões individuais nas quais vão ser esclarecidas as situações contratuais. Consumada a exclusão dos sadinos das provas profissionais em 2020/21, depois de o TAD ter rejeitado a providência cautelar, a direção procura agora negociar com os atletas de forma a salvaguardar os interesses do clube numa altura em que é certa uma debandada com a queda do Vitória no Campeonato do Portugal.

O treino de ontem, orientado pelo técnico interino Meyong, contou com a presença de alguns jogadores do plantel de sub-23. Hoje, o grupo treina às 10 horas, no Estádio do Bonfim, onde mais atletas vão reunir-se com Paulo Gomes para esclarecer as respetivas situações no emblema sadino.