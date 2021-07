Santa Clara empresta André Mesquita ao V. Setúbal

O extremo português André Mesquita, de 23 anos, vai alinhar no V. Setúbal, da Liga 3, na temporada 2021/22, por empréstimo do Santa Clara, foi esta sexta-feira anunciado pelo clube da 1.ª Liga.

Em comunicado de imprensa, o Santa Clara avança que "chegou a acordo com o Vitória Futebol Clube SAD para a cedência, a título temporário, dos direitos de inscrição desportiva do atleta André Mesquita".

"O extremo português ingressa assim num dos históricos do futebol português, equipa que disputará, na próxima temporada, a recém-criada Liga 3. O atleta somará assim o segundo empréstimo consecutivo, depois de, na temporada passada, ter sido cedido ao Clube Desportivo de Mafra", conclui o Santa Clara.

A 14 de agosto de 2020, o extremo português André Mesquita, que até então representava o Marítimo B, foi anunciado como novo reforço do Santa Clara.

Com passagens pela formação do Boavista e do FC Porto, André Mesquita representou o Fafe, o Aliança de Gandra, o Dunarea Calasari (Roménia) e o Canelas 2010, antes de ingressar no Marítimo na época 2018/19.

A 25 de janeiro de 2021, o atleta foi emprestado pelos açorianos ao Mafra, da 2.ª Liga.

Mesquita não chegou a realizar qualquer jogo oficial com a camisola do Santa Clara.

Para a nova temporada, os açorianos asseguraram a contratação de Bouldini (proveniente da Académica), Paulo Henrique (ex-Penafiel), Ricardo Fernandes (oriundo do Académico e Viseu) e Boateng (ex-SV Ried)

No sentido inverso, abandonaram o clube os jogadores Fábio Cardoso, André Ferreira, Diogo Salomão, Lucas Marques, Ukra, João Lucas e agora André Mesquita.

A época oficial do Santa Clara começa com a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na qual os açorianos irão defrontar o os macedónios do Shkupi, em 22 e 29 de julho, com primeiro jogo em Skopje.