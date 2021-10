Sócios do V. Setúbal aprovam alienação de 89% da participação do clube no capital da SAD

Com 289 votos a favor, 13 contra e dois nulos, 95% dos sócios do Vitória de Setúbal, atual 3.º classificado da Liga 3, aprovaram hoje, em Assembleia Geral extraordinária realizada no pavilhão Antoine Velge, a alienação de 89% da participação do clube e da VITORIAPART SGPS, SA no capital social da Vitória FC SAD.

Com a votação expressa, Hugo Pinto, gestor de 34 anos, é agora oficialmente o acionista maioritário da SAD do emblema setubalense. Com negócios na área de compra e venda imobiliária, hotelaria, organização de eventos, entre outros, o sócio dos vitorianos tem ao seu lado o ex-velocista Francis Obikwelu, que já há alguns meses tem acompanhado o investidor no dia-a-dia do clube.

No final da votação, Hugo Pinto era um homem satisfeito pelo voto de confiança recebido pelos associados do clube. "Queremos pôr o Vitória na I Liga em três anos, independentemente de sabermos que há um processo em Tribunal, vamos sempre ter plantéis com esse propósito", disse, deixando uma garantia. "Vamos continuar a arrumar a casa e colocar objetivos possíveis de realizar".