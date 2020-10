Sócios do V. Setúbal vão hoje às urnas

Os sócios do Vitória de Setúbal vão hoje às urnas para escolher entre as três listas candidatas nestas eleições.





Entre as 8 da manhã e as 22 horas, no Pavilhão Antoine Velge, os sadinos vão escolher entre os candidatos Vítor Hugo Valente (Lista A), Paulo Rodrigues (B) e Nuno Soares (C), quem será o novo presidente.