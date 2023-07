Tiago Duque reforça defesa do V. Setúbal

Depois do defesa Joel Monteiro e dos médios Caleb (ambos ex-Amora) e Mauro Antunes (ex-Belenenses), o V. Setúbal, do Campeonato de Portugal, anunciou esta quarta-feira a contratação do central Tiago Duque, que também chega ao Bonfim oriundo do conjunto amorense, pelo qual apontou dois golos em 26 partidas oficiais, em 2022/23, na Liga 3.

No momento em que oficializaram Tiago Duque, os setubalenses salientaram o facto de o atleta ter feito a sua formação nas águias e nos leões. "Com experiência internacional, passagens por Benfica e Sporting na formação, e várias épocas na 2.ª Liga, o defesa foi também escolhido para o onze ideal da fase regular da Zona Sul da Liga 3 na última época".

No currículo, Tiago Duque tem um o título de campeão nacional de juniores em 2012/13 pelo Benfica. Entre outros, o agora reforço dos vitorianos teve na altura como colegas os internacionais portugueses João Cancelo, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes. Do percurso do jogador, enquanto sénior, fizeram também parte o Belenenses, Sintrense, Atlético, Olhanense, Académica, Praiense, Oliveirense e Titus Pétange (Luxemburgo).

Dois ‘bês’ promovidos

Entretanto, o Vitória, que vai ser comandado por Zé Pedro, ex-BSAD, anunciou a renovação de contrato e a promoção do defesa Guilherme Santos (19 anos) e do médio João Marouca (23), atletas da cantera sadina que em 2022/23 se sagraram campeões da 2.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Setúbal, à equipa principal.