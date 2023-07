V. Setúbal anuncia trio de reforços vindo da Liga 3

O defesa Joel Monteiro e os médios Caleb (ambos ex-Amora) e Mauro Antunes (ex-Belenenses) são os primeiros reforços do Vitória versão 2023/24, época em que o clube vai participar no Campeonato de Portugal. O anúncio oficial foi feito hoje pelo emblema sadino, que 24 horas antes tinha oficializado a contratação de José Pedro (ex-BSAD) como treinador nas suas redes sociais Facebook e Instagram.

O brasileiro Caleb, de 30 anos, foi o primeiro reforço a ser anunciado. Na publicação, os setubalenses deram ênfase à criatividade do atleta que estava há dois anos ao serviço dos amorenses. "Caleb, de 30 anos, chega ao Vitória para reforçar o nosso meio campo e nos deliciar com as suas magias", escreveram sobre o atleta que fez cinco golos em 25 partidas na época transata pelo conjunto da Medideira.

Natural de Setúbal, Mauro Antunes, que esteve na campanha que levou à subida à II Liga do Belenenses, foi a segunda das aquisições reveladas pelos verdes e brancos. "Mauro Antunes, de 31 anos, chega ao Bonfim com muita vontade de ser feliz. Especialista em subidas de divisão, o médio formado no Sporting e com passagens pela II Liga quer colocar o Vitória no lugar merecido. Setúbal viu-te nascer e o Vitória é agora a tua casa".

A fechar o lote está o lateral direito Joel Monteiro, de 32 anos, que também vai integrar o plantel sadino em 2023/24, depois de ter estado ao serviço dos amorenses nas duas temporadas anteriores. Em 2022/23, o defesa contabilizou 27 partidas pelos azuis, número muito superior aos 12 em que tinha actuado em 2021/22. Antes do Amora, Joel Monteiro representou o Académico de Viseu, Casa Pia, Famalicão e Salgueiros.

A cerca de cinco semanas do pontapé de saída do Campeonato de Portugal, que tem início agendado para dia 20 de agosto –, o Vitória continua a trabalhar nos vários dossiês referentes à época que se avizinha. Além da contratação de atletas, o planeamento da pré-época, em que os sadinos vão realizar vários jogos de preparação para o treinador José Pedro poder afinar a equipa, está em marcha.

