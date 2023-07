V. Setúbal apresenta mais três reforços

O guarda-redes Ricardo Galli (ex-Lusitânia de Lourosa) e os avançados Flavinho Júnior (ex-Belenenses) e Diogo Balau (ex-Serpa) são os mais recentes reforços do Vitória para 2023/24. Os jogadores vão em Setúbal tentar repetir o êxito que tiveram nos seus anteriores clubes, uma vez que dois deles estiveram envolvidos nas campanhas que levaram os emblemas de Lourosa e do Restelo a ascenderem à Liga 3 e II Liga, respetivamente.

O trio ontem oficializado pelos sadinos nos seus canais de comunicação junta-se aos defesas Joel Monteiro e Tiago Duque e aos médios Caleb (atletas oriundos do Amora), e Mauro Antunes (ex-Belenenses), quarteto que se tinha vinculado ao emblema setubalense, que vai participar no Campeonato de Portugal sob o comando técnico de Zé Pedro (ex-BSAD), técnico que conta agora com sete reforços no plantel.

Entretanto, o emblema setubalense anunciou que rescindiu, por mútuo acordo, o contrato com o defesa David Santos, que tinha chegado ao clube na temporada transata oriundo do Sp. Covilhã.







