V. Setúbal confirma desistência da Liga Revelação e anuncia inscrição de uma equipa na distrital

O V. Setúbal confirmou esta segunda-feira a notícia avançada por Record de que irá desistir da Liga Revelação, em função da descida dos sadinos da Liga para o Campeonato de Portugal por incumprimento financeiro.





Num comunicado divulgado hoje, o Vitória esclarece ainda que já "oficializou a filiação de uma equipa Sénior do Vitória Futebol Clube na Divisão II do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Setúbal, de forma a permitir uma continuidade e transição no projeto da Formação dos jovens atletas formados no clube, em detrimento dos Sub23"."Face à comunicação da LPFP de 25-08-2020, o Vitória Futebol Clube – SAD, informa todos os sócios e simpatizantes que formalizou a desistência de participar na LIGA REVELAÇÃO – Época 2020/2021.Tal medida deriva de uma decisão superior, que relegou a Equipa de Futebol Profissional do Vitória FC – SAD, da LIGA NOS para o Campeonato de Portugal, que assim, e sem prejuízo do processo em curso a decorrer no TAD, terá que equacionar e redefinir novas estratégias e pressupostos desportivos, financeiros e logísticos, considerando as prioridades a definir.Face ao exposto, lamentamos pela decisão que prejudicou todo um projeto e os profissionais nele envolvidos, aos quais reiteramos e desejamos as maiores felicidades, agradecendo o profissionalismo e dedicação, pelos quais merecem que o VFC-SAD continue ativo na busca de soluções para estes elementos.Por fim, a Direção do Vitória FC, informa que ontem oficializou a filiação de uma equipa Sénior do Vitória Futebol Clube na Divisão II do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Setúbal, de forma a permitir uma continuidade e transição no projeto da Formação dos jovens atletas formados no clube, em detrimento dos Sub23, pelos motivos já elencados".