V. Setúbal confirma Edinho como novo diretor técnico

A um dia de completar o 41.º aniversário, o ex-avançado Edinho está de regresso ao Vitória de Setúbal, desta vez para exercer o cargo de diretor técnico do clube que representou como jogador em 2007/07, 2016/17 e 2017/18, confirmou esta quinta-feira o emblema sadino que na próxima temporada vai disputar o Campeonato de Portugal.A contratação do antigo internacional A português, que no país representou, entre outros, o SC Braga, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Marítimo, Académica, Feirense, Cova da Piedade e Torreense, acontece depois de os setubalenses terem a 26 de junho anunciado André Dias e Carlos André, dupla que na última época esteve ao serviço do Amora, na Liga 3, como diretor Geral da SAD e diretor desportivo, respetivamente.Entretanto, o Vitória anunciou hoje que chegou a acordo com o avançado Camilo Triana para a rescisão de contrato entre ambas as partes. O colombiano, de 26 anos, deixa o Bonfim depois de ter realizado 26 partidas e apontado cinco golos em 2022/23. O futuro do atacante passa pelo Chipre, país onde vai representar o Olympiakos Nicosia.