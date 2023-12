V. Setúbal encerra Bingo em definitivo

O V. Setúbal anunciou esta sexta-feira a decisão de encerrar em definitivo o Bingo, situação que os sadinos lamentam, mas justificam com o prejuízo acumulado de 520 mil euros nos dois últimos anos, algo que consideram incomportável para a realidade do clube.Os sadinos recorreram às redes sociais para comunicar a decisão que tem efeitos práticos a partir de 1 de janeiro de 2024."Os inúmeros jogos on-line, para além dos jogos instantâneos (vulgo raspadinha) e a difícil situação social, têm afetado drasticamente o funcionamento das salas de Bingo em Portugal.Das muitas salas existentes há uns anos atrás, hoje, segundo informação, estarão apenas em funcionamento, 6 (seis). As dívidas dos Bingos ao Estado, segundo a Secretaria de Estado do Turismo, de 2020 a 2023, supera os milhões de euros. No caso do Bingo do Vitória, apesar das muitas dificuldades financeiras, procurou-se honrar sempre os seus compromissos, nomeadamente no pagamento atempado dos impostos.Infelizmente o Bingo do Vitória não está inume a estas tendências e a esta realidade e também tem acumulado aos longo dos anos de 2022 e 2023 avultados prejuízos, superando nestes dois anos, mais de 520.000,00€ (quinhentos e vinte mil euros), nos seus resultados de exploração. Valor este totalmente suportado pelo Investidor. Apesar dos esforços feitos, com vista à continuidade do Bingo infelizmente, para além de imperativos legais, não há viabilidade económica e financeira na sua continuidade e na acumulação de mais prejuízos.Assim, infelizmente, o Vitória vê-se forçado, após difícil decisão, principalmente pela parte humana, mas devidamente ponderada, pelos valores em causa, completamente incomportáveis e não sem profunda tristeza, a optar pelo encerramento, a título definitivo do Bingo, a partir do dia 01.01.2024.Com o encerramento do Bingo, todos os direitos dos trabalhadores e exigências legais serão acautelados.Devidamente ponderada, chegou-se à conclusão que não havia alternativa e foi tomada esta decisão para evitar mais prejuízos ao Vitória que, a continuarem, iriam afetar ainda mais a sua situação financeira, pondo mesmo em causa a sua sustentabilidade futura."