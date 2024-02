V. Setúbal repudia "agressões cobardes" de adeptos a jogadores

Em comunicado publicado hoje pelo Vitória de Setúbal, líder da série D do Campeonato de Portugal, o clube denuncia e repudia os graves incidentes ocorridos no passado domingo, no Estádio Municipal da Vidigueira, após o empate (0-0) com o Vasco da Gama, em partida da 20.ª jornada da prova. "Jamais o Vitória Futebol Clube tolerará comportamentos violentos, antidesportivos e que a todos profundamente nos envergonham. Em circunstância alguma admitiremos as agressões cobardemente perpetradas, por parte de alguns 'adeptos', a vários jogadores e elementos da equipa de futebol".

No mesmo texto, a administração do emblema setubalense promete levar até às últimas consequências o caso. "Os elementos que há dois dias iniciaram os desacatos, desonraram os nossos valores e mancharam o bom-nome e a história do nosso Clube estão perfeitamente identificados. Neste sentido, levaremos até às últimas consequências a tomada de providências para que cenas como as que aconteceram na Vidigueira não mais se repitam – não no Bonfim, não em qualquer recinto desportivo no qual compita o Vitória. Fazemos eco da necessidade de erradicar este tipo de comportamento do desporto em geral, do futebol em particular, e do Vitória imperativamente".

Eis o comunicado completo dos vitorianos:

"Após período de reflexão e na sequência de várias reuniões entre os diferentes departamentos, de forma a avaliar os acontecimentos do final do jogo que opôs o Vitória Futebol Clube ao Clube de Futebol Vasco da Gama, vem o Vitória Futebol Clube SAD quebrar o silêncio, até agora propositado e intencional, para expor de forma clara a verdade dos factos.

Domingo no Campo Municipal de Vidigueira estiveram presentes centenas de adeptos do Vitória Futebol Clube. Como tem sido aliás apanágio em todas as jornadas em que nos deslocamos à casa dos nossos adversários, tivemos, das vozes e do colorido daquelas bancadas, a certeza de que não fazemos sozinhos este trajeto.

E queremos agradecer-lhes. Àqueles que, em qualquer lugar e em todos os momentos - contra ou a favor da estrutura, concordando ou não com as opções tomadas pela equipa técnica, satisfeitos ou desiludidos com as prestações desportivas, e revendo-se ou estando profundamente contra as decisões de quem está à frente do clube - são Vitória, respiram Vitória e respeitam o Vitória.

E ser Vitória, respirar Vitória e respeitar o Vitória passa por acreditar na liberdade de nos manifestarmos, mas sobretudo no reforço dos limites que existem para o fazer. Jamais o Vitória Futebol Clube tolerará comportamentos violentos, antidesportivos e que a todos profundamente nos envergonham. Em circunstância alguma admitiremos as agressões cobardemente perpetradas, por parte de alguns "adeptos", a vários jogadores e elementos da equipa de futebol. Logicamente, não apenas não nos revemos nestas condutas nefastas, como tudo faremos para erradicá-las do nosso seio. Mais, como é natural, cabe também frisar que perante estes comportamentos, relatados em conformidade pelo árbitro, caberá uma punição ao Vitória – prejudicado assim duas vezes pelos mesmos acontecimentos.

Não confundimos o trigo com o joio. Os elementos que há dois dias iniciaram os desacatos, desonraram os nossos valores e mancharam o bom-nome e a história do nosso Clube estão perfeitamente identificados.

Neste sentido, levaremos até às últimas consequências a tomada de providências para que cenas como as que aconteceram na Vidigueira não mais se repitam – não no Bonfim, não em qualquer recinto desportivo no qual compita o Vitória. Fazemos eco da necessidade de erradicar este tipo de comportamento do desporto em geral, do futebol em particular, e do Vitória imperativamente.

Terminamos como começámos: com a absoluta certeza de que não fazemos sozinhos este trajeto. Por isso, apelamos a uma demonstração inequívoca de apoio a todo um grupo de jogadores que enverga condignamente este símbolo, trabalhando diariamente com um objetivo muito claro, e que demonstrou uma vez mais um carácter e união ímpares numa reação conjunta de defesa dos seus.

Sábado, seremos todos contra 11. Nós por vocês, vocês por nós", pode ler-se.