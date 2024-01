V. Setúbal vai tomar medidas contra adepto por "ataques brutais e mentirosos"

O V. Setúbal anunciou esta sexta-feira, em comunicado publicado nas redes sociais, que irá tomar medidas judiciais contra um adepto, de seu nome João Pedro Lopes, devido a "ataques brutais e mentirosos direcionados à sua estrutura" com "tentativa manifesta de acabar com o Vitória, refletida na busca explícita por destabilizar a equipa e os seus jogadores".



Numa publicação num grupo de Facebook, este garante que há salários em atraso no plantel e que, por isso, os jogadores Diogo Balau, Ézio Pinto e Pedro Graça haviam rescindido os respetivos contratos invocando justa causa. Além disso, acusa Caleb de apostar contra a própria equipa em dois jogos e ainda de desperdiçar um penálti de propósito no último encontro, diante do Louletano (derrota por 2-1), para a 14ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal.



Em declarações ao nosso jornal, o diretor André Dias garantiu que não existem quaisquer salários em atraso. "Está tudo em dia, não está nem um euro em falta. Sejam os prémios ou os subsídios, não está nada por pagar", assegurou o dirigente vitoriano, sublinhando que as acusações dirigidas a Caleb são totalmente infundadas e que irão "defender o jogador até às últimas consequências". Também os jogadores Diogo Balau e Pedro Graça confirmam esta versão.



Recorde-se que o Vitória, no 2º lugar da sua série no Campeonato de Portugal com 29 pontos, a dois do líder Moncarapachense, tem passado por algumas dificuldades financeiras que levaram, por exemplo, ao fecho do bingo. O presidente, Carlos Silva, explica que se devem à quase inexistência de receitas, agudizada pela descida de divisão na temporada passada. Por essa razão, o clube avançará para um novo PER (Plano Especial de Revitalização), tal como revelou ao jornal 'O Setubalense'.



Leia o comunicado na íntegra: