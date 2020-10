Vítor Hugo Valente quer um um V. Setúbal "com futuro e de primeira"

Nove meses depois de ter perdido a presidência do Vitória de Setúbal para Paulo Gomes, Vítor Hugo Valente, candidato da lista A às eleições de domingo, apresenta-se a sufrágio com o lema "Vitória com futuro, um Vitória de primeira".

O advogado, que dirigiu os destinos do clube entre dezembro de 2017 e janeiro de 2020, tem como principal objetivo colocar os setubalenses no lugar onde tinha deixado o Vitória aquando do último ato eleitoral.

O sócio número 850 do Vitória de Setúbal, que foi no passado domingo o primeiro a formalizar a sua candidatura, apresenta como mandatário da lista Chico Silva, antiga glória dos sadinos nas décadas de 1970 e 1980.

Outra glória do clube, este da década de 1990, é Chiquinho Conde, antigo avançado e ex-treinador dos sub-23 do Vitória, acompanha Vítor Hugo Valente na qualidade de proponente da candidatura.

Acompanhado por alguns dos dirigentes que estiveram consigo na direção que liderou no penúltimo mandato do clube, entre eles o vice-presidente José Condeças, o candidato da lista A apresenta António Carrapeta (sócio número 222) como candidato à presidência da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) e Joaquim Neves (5433) como líder para o Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD).

Os outros candidatos do Vitória de Setúbal à presidência da direção são Paulo Rodrigues (lista B) e Nuno Soares (C). As eleições para a MAG, Direção e CFD dos setubalenses, realizam-se no pavilhão Antoine Velge no domingo, entre as 08:00 e as 22:00.

Recorde-se que o Vitória de Setúbal, que atravessa uma grave crise depois de ver o seu licenciamento de participação nas provas profissionais reprovado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, vai na presente época participar na série H do Campeonato de Portugal.