11 Esperanças 'constrói' equipa só com médicos

O Futebol Clube "Os 11 Esperanças", que participa na 1.ª Divisão da AF Algarve, não irá competir este fim-de-semana e nas redes sociais publicou uma equipa formada apenas por médicos (com nomes imaginários), numa manifestação de apoio aos profissionais de saúde empenhados no combate à pandemia do coronavírus.

Eis a mensagem divulgada pelo clube:

O nosso 11 para este fim-de-semana é bem diferente do habitual.

É um onze de ESPERANÇA…

Esperança nos profissionais de saúde que vão ter pela frente dias difíceis. Para todos vós segue a nossa mensagem solidária e certos que, por semanas, a vossa bata branca será o nosso manto sagrado!

Quanto a nós resta-nos ser solidários uns com os outros, respeitar veementemente as recomendações da Organização Mundial de Saúde e esperar que tudo volte à normalidade.

Protege-te a ti e aos outros!

Somos mais que 11... prontos para vencer o maior de todos os rivais!

A Associação de Futebol do Algarve decidiu suspender todos os campeonatos e as atividades das suas seleções até ao dia 28 março, período que poderá ser prorrogado, em função da avaliação que será feita até lá.

O 11 Esperanças terminou a primeira fase do campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve em sétimo lugar, pelo que irá participar no grupo que discutirá a permanência, na segunda fase, pois a luta pelo título restringe-se aos seis primeiros (Moncarapachense, Louletano B, Ferreiras, Culatrense, Imortal e Lagoa).