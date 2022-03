Gondomar vai formar pais

Depois das cenas de pancadaria registadas entre pais e jogadores na partida com o Sousense, relativa ao campeonato distrital de juvenis da AF Porto, o Gondomar decidiu realizar, na próxima semana, uma ação de formação de ética no desporto com pais dos jogadores dos escalões de formação.O clube emitiu um comunicado a "repudiar publicamente os acontecimentos" e, "como forma de procurar colocar um travão a situações semelhantes, decidiu jogar à porta fechada o encontro do próximo domingo, contra o Gens SC".