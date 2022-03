Agressões no Lixa-Livração

Um jogador do Livração foi agredido no final do encontro com o FC Lixa B, a contar para a 1ª Divisão da AF Porto (Série 2). Segundo o Livração, foi o treinador do Lixa B, André Teixeira, que protagonizou o episódio, já repudiado pelos dois clubes e que levou à demissão do técnico. A presidente do FC Lixa, Luciana Monteiro, disse a Record que "o clube é totalmente contra a violência e que não se revê no que se passou", lamentando "a confusão": "Eu própria entrei no campo para acalmar e apaziguar, assim como outros dirigentes. Volto a afirmar que somos contra este tipo de atitudes e já instauramos um inquérito interno para apurar tudo sobre estes lamentáveis acontecimentos".A GNR identificou vários elementos e o Livração pede que "seja feita justiça". Segundo apurámos, um jogador do Livração, após o golo da vitória nos descontos, terá dirigido "impropérios e gestos obscenos" ao banco do Lixa B e, mal terminou o jogo, André Teixeira foi travar-se de razões e a confusão instalou-se.