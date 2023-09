B SAD tem casa e 13 jogadores

A B SAD vai competir na 2ª divisão da AF Setúbal e fará os seus jogos como visitado no Campo do Pragal, em Almada. O Parque do Serrado, em Amora, chegou a ser hipótese, como o nosso jornal noticiou, mas foi descartada pela direcção do clube que compete na Liga 3.Nesta altura, o plantel da B SAD, que será orientado pelo antigo avançado Dady, é composto por 13 jogadores, com idades entre os 19 e os 23 anos. A estreia nos distritais acontece amanhã na visita ao Sesimbra, da 1ª jornada, marcada para as 15 horas.