Abatimentos no Estádio Municipal de Valongo deixam formação da UD Valonguense sem treinar

A UD Valonguense publicou, na passada quarta-feira, nas redes sociais, um comunicado no qual revelou que o sintético do Estádio Municipal de Valongo sofreu abatimentos, o que levou a autarquia local a interditar o recinto. Deste modo, os escalões de formação do clube, que utilizavam aquele espaço, ficaram sem sítio para treinar, o que faz com que 350 atletas do emblema e outros intervenientes não possam prosseguir com a prática desportiva.A direção do clube encontra-se em diálogo direto com a autarquia para encontrar uma solução que possibilite a continuidade dos treinos dos atletas. Por agora, de acordo com a nota, as propostas emitidas pela Câmara Municipal foram a utilização do pavilhão da Escola Secundária de Ermesinde, "pequeno para as necessidades das equipas", ou do campo sintético na zona industrial de Alfena, que,"além de não ter casas de banho nem balneários", oferece um horário "insuportável para crianças de 8, 9 e 10 anos".Em contrapartida, o clube propôs outras soluções ao município para a resolução efetiva do problema. Uma delas seria a Câmara Municipal "comparticipar financeiramente a colocação de um relvado sintético no Estádio do Calvário" (onde joga a equipa sénior), enquanto a outra seria "libertar outros espaços" desportivos na área geográfica do município, em horários propícios para os treinos das camadas mais jovens.Por fim, a UD Valonguense apela à atuação rápida da autarquia, para que os atletas não se vejam "obrigados a procurar nos concelhos vizinhos soluções para a prática da modalidade". "Acreditamos na boa fé da Autarquia em encontrar uma solução a curto prazo que respeite atletas, pais, famílias, dirigentes e equipas técnicas, mas também o bom nome deste clube com mais de 85 anos de vida. Não queremos que este seja o início do fim de um clube quase centenário que muito tem dignificado o Concelho de Valongo", finalizou o emblema de Valongo."Os recentes abatimentos no campo sintético do Estádio Municipal de Valongo levaram a que o mesmo fosse interdito, por questões de segurança, pela Câmara Municipal, impossibilitando a realização dos treinos das equipas de formação da UD Valonguense 1937.A Direção do clube compreende a decisão da Autarquia e partilha da mesma preocupação em garantir a segurança dos mais de 350 atletas, federados e não federados, dirigentes e equipas técnicas.Por isso, e desde logo, a Direção do clube iniciou diálogo com a Autarquia, em particular com a Vereação do Desporto, no sentido de ser encontrada uma alternativa, a curto prazo, que possibilite a continuidade dos treinos aos mais de 350 atletas (crianças e jovens dos 8 aos 18 anos), que contam com a formação da UD Valonguense 1937 e com as instalações do Município para a prática desportiva.Este espaço municipal, agora interdito, tem sido um grande suporte para a atividade da UD Valonguense 1937 pelo que, perante a necessidade de ser interdito, é imprescindível para o clube a ajuda da Autarquia em encontrarmos uma alternativa viável para os nossos atletas.Até ao momento, as alternativas propostas pela Autarquia foram:- O pavilhão da Escola Secundária de Ermesinde (pequeno para as necessidades das nossas equipas);- O campo sintético na zona industrial de Alfena mas apenas disponível a partir das 22 horas (além de não ter casas de banho nem balneários, o horário tardio é insuportável para crianças de 8, 9, 10,… anos).Assim, as propostas apresentadas pela Autarquia não satisfazem as necessidades das nossas equipas de formação.Tal como a Câmara Municipal, o clube também quer garantir a segurança dos atletas, sem prejudicar a confiança dos pais e famílias que confiaram os seus filhos à UD Valonguense 1937. Em alternativa, a Direção do clube propôs à Autarquia:- Comparticipar financeiramente a colocação de um relvado sintético no Estádio do Calvário (que permitiria às camadas mais jovens treinar no estádio principal – o qual beneficia de mais acessibilidades de transportes públicos – e libertaria o clube da despesa avultada com a manutenção do relvado natural);- E/ou libertar outros espaços municipais em horários mais adequado para os treinos das camadas jovens.Caso não seja encontrada uma alternativa viável, estes atletas poderão ver-se obrigados a procurar nos concelhos vizinhos soluções para a prática da modalidade. Algo que o clube pretende evitar. E que a Autarquia deve, naturalmente, também tentar evitar.Certos de que o Associativismo Desportivo é parte importante na vida das crianças e jovens do Concelho – onde a taxa de obesidade infantil é bastante significativa –, continuamos a acreditar que ainda podem ser encontradas soluções para este problema.Acreditamos na boa fé da Autarquia em encontrar uma solução a curto prazo que respeite atletas, pais, famílias, dirigentes e equipas técnicas, mas também o bom nome deste clube com mais de 85 anos de vida. Não queremos que este seja o início do fim de um clube quase centenário que muito tem dignificado o Concelho de Valongo (a UD Valonguense é um clube certificado pela A.F. Porto com mais de 250 jogadores inscritos na FPF).A União Desportiva Valonguense é do Concelho de Valongo. Como dizemos no nosso Hino: "Ser Valonguense é ter orgulho na Cidade…"."











Autor: V.V.