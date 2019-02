Aberto processo de averiguações à polémica que envolve o Serpa

Face à gravidade das acusações de José Luís Prazeres sobre a alegada sugestão aos jogadores para utilização de substâncias ilícitas, Record ouviu o Presidente da AF Beja, Pedro Xavier, que garante ter sido já aberto um processo de averiguações."Tendo a associação tomado conhecimento das declarações tornadas públicas e atribuídas a agentes desportivos ligados ao nosso filiado FC Serpa, de imediato reunimos os dados e os mesmos já foram entregues ao Conselho de Disciplina da AF Beja, presidido por Sandro Macedo, para abertura de um processo de averiguações. As pessoas em causa serão ouvidas e, posteriormente, será tomada uma decisão, mas será um processo que demorará algum tempo", refere Pedro Xavier.Para já, a realização da final four da Taça de Honra da 1ª divisão, agendada para o fim de semana, no Complexo Desportivo 25 de Abril, em Serpa, e no Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento não sofre qualquer alteração.O líder associativo revelou ainda que o Serpa já oficializou José Manuel Rações como novo técnico e mostrou-se confiante de que "isto não irá muito mais além do que já foi dito. Quem anda no futebol sabe que isto é mais um ‘bate-boca’ do que outra coisa qualquer", conclui.