Jogador do União Idanhense morre em acidente de viação

Rodrigo Oliveira, de 19 anos, jogador do Club União Idanhense, da divisão distrital da AF Castelo Branco, faleceu esta madrugada, vítima de acidente de viação.O jovem jogador cumpria a primeira época no futebol sénior, depois de um percurso de formação na Associação do Bairro do Valongo (Castelo Branco), Académico do Fundão e BC Branco. Foi a vítima mortal de um acidente ocorrido cerca das 2 horas da manhã, na avenida Joaquim Morão Lopes Dias, em Idanha-a-Nova, e que fez mais três vítimas ligeiras. Era estudante do ensino superior naquela localidade raiana.O Club União Idanhense manifesta, no seu espaço de comunicação, pesar pelo falecimento do seu atleta: "É daqueles dias em que preferíamos não acordar… Faltam palavras para dizer, ou escrever, que atenuem a tristeza ou que deem força a quem lhe era próximo".À família enlutada,apresenta sentidas condolências.