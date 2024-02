AD Oliveirense protesta jogo por alegar que árbitro não passou na prova escrita

A AD Oliveirense decidiu protestar o jogo do último domingo com o Bairro FC (0-0), para a 21.ª jornada do Pro-Nacional da AF Braga, por alegadamente o árbitro não ter obtido os resultados mínimos na prova escrita. O emblema de Santa Maria de Oliveira, em Famalicão, garante que o juiz José Barbosa obteve uma pontuação inferior a 70 pontos no referido teste, pelo que não estaria apto a desempenhar funções de árbitro principal até repetir a prova e obter aprovação. Nesse sentido, a AD Oliverense vai pedir a repetição da partida.

Segundo o regulamento competitivo, no ponto 2.3, "o árbitro que na prova escrita obtenha pontuação inferior a 70 pontos ou nas provas físicas não as conclua nos tempos e distâncias exigidos (no mínimo 13 percursos completos), conforme o Quadro de Árbitros, não pode atuar como árbitro (só atua como árbitro assistente) até à prestação de novas provas. Só em casos excecionais, pdoe arbitrar jogos de formação."





A nota da prova terá sido conhecida na 6.ª feira antes do jogo, sendo que a nomeação havia sido feita na 4.ª feira e o Conselho de Arbitragem da AF Braga não efutou qualquer alteração à mesma.