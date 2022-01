AE Africanos Bragança propõe-se integrar alunos com a prática desportiva

Em 2001, nasceu em Bragança a Associação de Africanos composta por estudantes que vinham para Portugal seguir os estudos no Instituto Politécnico no distrito.

Atualmente, a Associação de Estudantes Africanos em Bragança cerca de 4.500 alunos que chegam dos PALOP e de outros países africanos. Para o líder da direção, Alfa Sané, a associação “nasceu com o intuito de receber os alunos e os auxiliar na sua integração na cidade e no Instituto Politécnico de Bragança." "Na altura observamos que havia muitos atletas que jogavam futebol, nos seus países e aqui deram continuidade a jogar na nossa equipa", constatou a Record.





Com o apoio do Instituto Politécnico de Bragança e do Instituto Português de Desporto e Juventude surgiu a equipa “onde nunca foi objetivo subir de divisão". "Os resultados no campeonato distrital são secundários e os melhores jogadores acabam por sair para equipas com outras ambições e orçamentos. O Instituto Politécnico disponibiliza apoio logístico, e utilizamos o campo de futebol sintético. Temos jogos onde contamos com boa presença de público. O que garantimos aos jogadores é algum valor, e daí pagamos directamente as suas propinas”, confessou o líder da direção que está a estudar Engenharia Electrotécnica e de computadores.



O arranque da época 2021/22 deu início a outra modalidade desportiva.





“A maioria dos alunos africanos são meninas e achamos que as ajudava à sua integração ter uma equipa de futsal, no campeonato distrital. Utilizamos pavilhões municipais e temos tido bons resultados, as meninas estão animadas e o importante é a amizade que fazem na equipa”, admitiu Alfa Sané, que é, curiosamente, o treinador da equipa. A adesão entre os estudantes a novas ações está a dar os primeiros passos.

“Temos em mente outras atividades, para juntar todos os estudantes. Na vertente desportiva iremos começar com o atletismo, kickboxing e o ténis, onde já estamos com alguns treinos. Talvez daqui a um ou dois anos começamos em provas oficiais. A banda de música e as danças já começaram, com algumas atividades, que têm tido boa adesão”, adiantou o dirigente da coletividade bragantina.



Para se ter uma idade, dez por cento dos 4.500 alunos do Instituto Politécnico, são dos países de língua e expressa portuguesa como Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe ou Cabo Verde, ou de outros países africanos, em que a associação ajuda os jovens a sentirem-se em casa. "Não é a mesma coisa que o programa Erasmus, onde os alunos podem estar cinco ou seis meses no exterior. Aqui temos alunos vários anos a estudar em Bragança. A prática do desporto, ou o facto de estarem inseridos em várias ações culturais e recreativas, vai ajudá-los muito, além de haver eventos gastronómicos para dar a provar pratos da lusofonia”, explicou Alfa Sané.