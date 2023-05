AF Algarve: Jogador agrediu árbitro

O árbitro Mário Pereira foi agredido por um jogador do Quarteira, após o final do jogo entre esta equipa e o Lagoa, a contar para a 1ª Divisão da AF Algarve.O incidente ocorreu logo depois da conversão de um penálti para os visitantes, que ditou o 2-2 final. Dois jogadores do Quarteira foram expulsos: Paulo Mota, por palavras dirigidas ao árbitro, e Karvin Juff , por ter atingido Mário Pereira, que caiu no solo e foi assistido pela massagista do Lagoa.