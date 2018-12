AF Beja: Cartão branco para João Pires

O árbitro João Lopes atribuiu o cartão branco ao treinador de infantis do Mineiro Aljustrelense, João Miguel Pires, por ter feito alinhar apenas seis jogadores, igualando o número de crianças à disposição do técnico adversário. A ação, descrita no relatório de jogo, reconhece a atitude. O Alvito apresentou-se em Aljustrel apenas com seis crianças, numa competição de futebol de sete. Não querendo tirar partido da vantagem numérica, e sem que qualquer regulamento o obrigasse, a formação do Mineiro alinhou também com um jogador a menos.