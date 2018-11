AF Braga: Batalha campal em Silvares

O Gonça vencia no terreno do Silvares, por 3-2, quando, aos 80 minutos, a partida foi interrompida, devido a uma batalha campal que alastrou às bancadas.

Tudo começou após as expulsões de Nuno Gonçalves, técnico do Gonça, e Dionísio, guardião suplente dos visitantes. "O nosso treinador não fez nada para ser expulso. Foi provocado e não respondeu, mas os jogadores do banco foram defendê-lo. Depois foram para o balneário, zona onde estava um vice-presidente do adversário e dois diretores. Não deixaram passar o nosso roupeiro para abrir o balneário. O nosso treinador devia ter ido para a bancada, mas isso não justifica as agressões selvagens. Partiram o nariz ao guarda-redes e agrediram o treinador. Depois cometemos o erro de os nossos jogadores saírem do campo para os socorrer, mas os do adversário também saíram", relata Francisco Costa e Silva, presidente do Gonça.