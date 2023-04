AF Braga encaminhou para o MP queixas de "prática de atos ilícitos, por intermédio de agentes desportivos"

A Direção da Associação de Futebol de Braga revelou que recebeu queixas de "factos que indiciam a prática de eventuais atos ilícitos, por intermédio de agentes desportivos", os quais, acrescenta, "alegadamente, são suscetíveis de colocar em causa a transparência e verdade desportiva nas competições distritais".Na nota emitida esta quinta-feira, o organismo liderado por Manuel Machado acrescenta que "atendendo à gravidade dos factos indiciados, e no intuito de que tudo seja devidamente apurado, quer os factos quer os seus autores", decidiu apresentar "uma participação criminal junto do Ministério Público da Comarca de Braga, solicitando a abertura do competente Inquérito."Ao mesmo tempo, a Direção da Associação de Futebol de Braga adianta que solicitou aos órgãos jurisdicionais competentes, como os seus Conselhos de Justiça e de Disciplina, a abertura de processos de averiguações.Aquela entidade assegura estar "como sempre, atenta a este tipo de fenómenos, e manterá uma estreita colaboração com o Ministério Público em tudo o que for solicitado por esta entidade". Por último, solicita aos seus filiados e agentes desportivos "que, caso disponham de informações sobre factos que possam indiciar a prática de atos que afetem a transparência e a verdade desportiva das competições, os comuniquem de imediato a esta Direção".