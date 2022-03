AF Castelo Branco: solidários com Oleh

"Não conseguia descansar, a pensar no meu povo! Tive que tomar comprimidos para dormir." A declaração é de Oleh Prokopets, guardião ucraniano do Pedrógão de S. Pedro, da AF Castelo Branco. Natural de Brodi, perto de Lviv, o jogador de 37 anos recebeu a solidariedade dos adeptos, antes do Alcains-Pedrógão (4-3), de apuramento do campeão. As lágrimas eram indisfarçáveis no rosto do guardião, que trabalha no comércio de flores. Oleh quer trazer a mãe para Portugal, mas não é fácil: "Há muita confusão nas fronteiras e ela não tem muita saúde".