AF Guarda delibera regresso do policiamento obrigatório após agressões a árbitro

No passado domingo, no jogo entre o Vila Franca das Neves e o Gouveia, referente à 10ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Guarda, o árbitro Cláudio Durães foi agredido em pleno jogo. Após os incidentes, o árbitro, de 33 anos, teve de receber tratamento hospitalar devido a escoriações resultantes de murros e pontapés de dois jogadores da equipa da casa, realizando ainda alguns exames complementares.





Foram várias as entidades a lamentar o sucedido e alertar para a necessidade de atuar neste tipo de situações. A APAF emitiu também um comunicado , onde reiterou o alerta feito pelas associações de árbitros da Guarda para o facto de o jogo não ter policiamento. Como Record conseguiu apurar, "após o início do Covid-19, deixou de ser obrigatório o policiamento na AF Guarda, por não haver adeptos", revelou Edgar Alves, Presidente do Núcleo de Árbitros de Futebol da Guarda.Perante o sucedido e a exigência por parte dos organismos de árbitros da região de que o policiamento voltasse a ser obrigatório, a AF Guarda deliberou a "obrigatoriedade de policiamento nas últimas quatro jornadas do Campeonato Distrital de Futebol Seniores e 2ª fase, bem como nas meias finais, final e jogo do 3º e 4º lugar", pode ler-se no comunicado emitido pela AF Guarda.