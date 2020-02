AF Lisboa: Belenenses volta a golear no Restelo

O Belenenses voltou às goleadas e com o 4-1 ao Águias de Camarate conseguiu a 18º vitória em 19 jogos na 2ª Divisão distrital.

No Restelo, os azuis marcaram logo ao minuto 12, por Rivaldo Semedo, e só voltaram a festejar aos 76’, por Bruno Botas. A equipa de Camarate ainda reduziu, num penálti convertido por Osvaldo Kifuco (85’), mas Rafael Alves fez o 3-1 logo depois, antes de Botas bisar no último minuto. A equipa da Cruz de Cristo continua assim com 4 pontos de avanço sobre o Atlético do Cacém na Série B.

Na 1ª Divisão, o Atlético perdeu 5-3 na visita ao Vila Franca do Rosário e segue no 4º lugar, a 5 pontos do líder Pêro Pinheiro. Finalmente na 3ª Divisão, Série 2, o Estrela da Amadora empatou 0-0 no terreno do Nova SBE, e continua no 8º lugar.