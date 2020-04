AF Lisboa determina subidas nos Distritais: Belenenses é promovido à 1.ª Divisão

A Associação de Futebol de Lisboa anunciou que haverá subidas dentro dos Distritais, ficando à aguardar pela Federação Portuguesa de Futebol no que diz respeito às eventuais promoções do principal escalão distrital para o Campeonato de Portugal. Certo é que as subidas da 2.ª para a 1.ª e da 3.ª para a 2.ª vão mesmo acontecer sem se registarem quaisquer descidas, sendo que em 2021/22 volta tudo à normalidade.





Quer isso dizer que o Belenenses sobe da Série 2 da 2.ª Divisão para o principal patamar dos Distritais da AF Lisboa, tal como o At. Cacém. Já na Série 1, os promovidos são Alverca B e Bocal. No que diz respeito à 3.ª Divisão, as equipas que estavam em lugares de acesso à 2.ª eram Carregado e 1.º Dezembro B (Série 1), bem como Linda-a-Velha B e Abóboda (Série 2).Refira-se, no entanto, que as subidas não são, naturalmente, automáticas. A AF Lisboa explicou que vai convidar as equipas em questão a serem promovidas, pelo que estarão no seu direito de rejeitarem essa promoção se assim o entenderem.