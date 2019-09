AF Lisboa: Históricos lideram

O Belenenses entrou no campeonato a golear o Encarnação Olivais por 5-1, na Série 2 da Divisão de Honra da AF Lisboa. Bruno Botas (2), André Serra e Ricardo Viegas (2) fizeram os golos que deram a vitória aos azuis do Restelo, que apontam à segunda subida consecutiva. Outro histórico, o Atlético, começou a campanha no Pró-Nacional a ganhar por 3-0 no campo do Tires. Tiago Honrado, Fábio Cruz, e Rodrigo Pinto - de penálti – foram os autores dos golos alcantarenses.