AF Lisboa perde e falha a final da Taça das Regiões da UEFA

A seleção sénior da AF Lisboa (Portugal) falhou o acesso à final da Taça das Regiões da UEFA 2022/23 após ser derrotada por Belgrado (Sérvia) por 2-1. Gavrilovic bisou (42' e 68') e Afonso Henriques reduziu nos descontos (90'+5). A equipa dos Balcãs vai defrontar na final a Galiza (Espanha), sábado às 18:00, precisamente nesta localidade espanhola.O conjunto luso terminou a fase final da competição com duas derrotas em três jogos. Apesar de ter começado com o pé direto ao vencer a região de Dolnoslaski (Polónia) por 1-0, o coletivo de Lisboa perdeu o encontro seguinte frente a Zlín (República Checa) com o mesmo resultado e finalizou a sua caminhada na competição com nova derrota, desta vez contra Belgrado.A Taça das Regiões é uma competição amadora de futebol organizada pela UEFA, realizada de dois em dois anos. A AF Braga (Portugal) venceu a competição em 2010/11 ao derrotar o Leinster & Munster por 2-1, em Barcelos.