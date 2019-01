AF Porto: Incidentes no Ermesinde-São Pedro da Cova desvalorizados

Na sequência dos incidentes ocorridos no domingo, antes do início do encontro entre o Ermesinde e o São Pedro da Cova, do pró-nacional da Associação de Futebol do Porto, que obrigou, inclusive, à intervenção da força policial, o Ermesinde emitiu um comunicado no qual acusa um diretor do clube visitante, Vítor Catão, de estar a mentir em relação à ocorrência. "Como facilmente se vislumbra pelo visionamento das imagens tornadas públicas por um diretor afeto à equipa adversária, verifica-se apenas que cerca de uma dezena de adeptos (...) nunca se aproximaram do autocarro da equipa adversária nem tão pouco procederam ao arremesso de qualquer objeto", lê-se, acusando a autoridade policial de "excesso de zelo".

Mais adiante, os responsáveis do Ermesinde acusam o delegado ao jogo do adversário de ter mantido "uma postura de manifesta provocação e falta de ética desportiva, a exemplo do que já sucedera no jogo da primeira volta".

Vítor Catão reage

Visado nas críticas da direção do Ermesinde, o diretor do São Pedro da Cova reage, descrevendo um ambiente de... terror. "Foi um ato de terrorismo", ilustra Vítor Catão, prosseguindo: "Queriam pôr o autocarro a arder, atiraram pedras e tochas, mas não o atingiram. Estava muita gente à nossa espera da claque, de uma claque da qual fazem parte massagistas e diretores do Ermesinde. Os jogadores não queriam jogar, mas fizeram-no a meu pedido para evitar multa de 7 a 10 mil euros".