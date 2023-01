AF Porto: Projeto ‘Raio-X’ revela carências

A Associação de Futebol do Porto divulgou ontem os principais dados do pioneiro projeto ‘Raio-X’, estudo estratégico e detalhado dos 143 clubes não profissionais do organismo.A taxa de resposta ao questionário com mais de 100 perguntas foi de 90 por cento e confirmou as carências estruturais e financeiras de um sector que ainda assim movimenta mais de 10 milhões de euros por ano. "Todos conheciamos a ponta do ‘iceberg’, mas este estudo constata todas as limitações e obstáculos e que, sem a ajuda das autarquias, não há clubes de futebol", considerou José Manuel Neves, presidente da AF Porto. *