O GD Silgueiros conquistou esta quinta-feira a Taça Sócios de Mérito da Associação de Futebol de Viseu ao vencer na final o Sp. Lamego por 3-2 no prolongamento, numa partida disputada no Estádio do Fontelo e dirigida pelo árbitro Fábio Loureiro.Após uma primeira parte sem golos, Marilson abriu o marcador para o Silgueiros, 12.° classificado na Divisão de Honra, mas os campeões distritais empataram por Binaia. O duelo manteve-se aceso e, já na reta final, Lopes devolveu a vantagem ao Silgueiros, mas Binaia bisou na partida e fez o 2-2 nos últimos instantes, forçando mais meia hora de futebol. Por fim, Nélson assinou o 3-2 a poucos minutos do fim do prolongamento e ofereceu o troféu ao Silgueiros.

Autor: Luís Miroto Simões