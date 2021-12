Agressão vale suspensão a jogador do Xavelhas

O jogador do Xavelhas João Rodrigues foi suspenso preventivamente pelo Conselho de Disciplina da AF Madeira, na sequência da agressão a um adversário no jogo com o Ribeira Brava, da Divisão de Honra regional, que motivou cenas de pancadaria que se tornaram virais. O jogador vai agora aguardar pelo desenrolar do processo disciplinar que lhe foi instaurado. Por seu turno, o outro interveniente no episódio, o jogador do Ribeira Brava Álvaro Garcês, foi suspenso por 4 jogos.