Agressões impedem início do jogo S. Pedro da Cova-Gens

Mais um caso de violência, desta vez na distrital da AF Porto. Tudo aconteceu antes do início do S. Pedro da Cova-Gens, da fase de permanência da Série 3 do Pró-Nacional da AF Porto, quando o presidente do clube local, Vítor Catão, foi agredido nas imediações do estádio. "Estou no hospital, vou fazer raio-x à cabeça e ao joelho, e já apresentei participação à polícia sobre a agressão que sofri por um diretor do Gens. Foi uma agressão à falsa fé, fora do estádio. Deu-me uma cabeçada e caí desmaiado. Depois os sócios e adeptos embrulharam-se à porrada", contou Vítor Catão a. Minutos mais tarde, o cenário de violência alastrou-se ao interior do estádio e aos dirigentes da equipa adversária, levando à chamada de várias ambulâncias ao local.O Gens reagiu em comunicado e explicou as agressões. "Já dentro do perímetro do Estádio do Laranjal, onde já permaneciam quer o delegado quer a equipa de arbitragem nomeada pela AF Porto, elementos afetos à direção do S. Pedro da Cova partiram de imediato para agressões físicas junto do presidente do nosso clube, bem como a um diretor", pode ler-se no comunicado. Perante estes acontecimentos, o Gens entendeu que não estavam reunidas condições de segurança para iniciar a partida. Já Vítor Catão argumenta que o rival declarou "não estar preparado psicologicamente para o jogo".