Águias do Moradal pondera suspender o futebol

O Grupo Desportivo Águias do Moradal, emblema com pergaminhos na área de jurisdição da AF Castelo Branco, que ainda esta época jogou uma eliminatória da Taça de Portugal com o Paços de Ferreira, está a ponderar colocar à consideração dos associados e da Câmara de Oleiros "a suspensão de toda e qualquer atividade".

Na base desta posição está o impedimento de poder subir ao Campeonato de Portugal, face à impossibilidade de cumprir um preceito básico dos processos de certificação junto da FPF: ter equipas de formação.

"Há quatro anos que alertámos a FPF sobre a especificidade do índice demográfico da nossa localização. Não conseguíamos ter na altura equipas de formação, não conseguimos agora, nem daqui a dez anos. Os censos não enganam", expõem Vitor Marafão e António Belo, os diretores desportivos do clube beirão, que está a discutir com o Alcains o título distrital, mas que já sabe que não poderá subir ao Campeonato de Portugal.

"AFPF disse-nos na altura que casos como os do Águias do Moradal seriam pontualmente avaliados. Mas ficámos a saber do presidente da AF Castelo Branco, que só o Alcains reúne requisitos de certificação". Perante a impossibilidade face ao "país real" de dar cumprimento a um pressuposto dos processos de certificação, o Águias do Moradal considera que o seu ADN está ferido de morte.

"Na última década e meia somos um crónico candidato a campeão distrital e subir aos ‘nacionais’. O facto de nos privarem desta premissa pode levar, inclusive, a que em AG possamos determinar a suspensão de toda a atividade", enfatizam aqueles responsáveis.

Fundado em 1978, o GDAM já participou por cinco vezes em campeonatos nacionais. Um mérito desportivo a que, de momento, está privado de ter acesso. " O interior tem perdido nos últimos anos mais de cinquenta das equipas. E vai perder mais. Os clubes não têm condições para responder a todas as exigências promovidas pelas entidades que gerem o futebol".