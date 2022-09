Aliados Lordelo anuncia contratação do ex-Vilafranquense Wagner

Wagner regressa ao clube onde começou em Portugal: o Aliados Lordelo. O extremo brasileiro, de 35 anos, havia findado contrato com o Vilafranquense, da Liga Sabseg, em junho, e vai agora disputar a Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto.O experiente jogador já se estreou oficialmente e até marcou frente ao Sobrado, numa vitória por 3-1.Proveniente do país-natal, Wagner chegou a Portugal em 2008 para jogar no Aliados Lordelo. Cumpriu três temporadas no clube até que, em 2011, acaba por reforçar o Moreirense.Em 2021/22, ao serviço do Vilafranquense, apontou três golos em 16 partidas oficiais.