Almancilense: Djalmir é reforço aos 42 anos

O avançado brasileiro Djalmir, de 42 anos, campeão da 2.ª Liga em 2008/09, ao serviço do Olhanense, e melhor marcador dessa edição da prova, com 20 golos, é reforço do Almancilense, sexto classificado da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve.

O jogador tinha retomado a prática do futebol esta época, no Olhanense, um clube marcante no seu percurso (que incluiu, em Portugal, passagens por Famalicão, Belenenses, Salgueiros e Feirense), depois de uma pausa de seis anos, mas foi pouco utilizado no Campeonato de Portugal pelo treinador Ivo Soares (apenas quatro jogos) e acabou por sair, anunciando pela segunda vez o fim da carreira.

Porém, a relação de amizade com o treinador do Almancilense, Matthew Silva, foi determinante para que Djalmir, à beira dos 43 anos (que completará em março), decidisse continuar em atividade.

O avançado foi suplente utilizado na estreia, com o Almancilense a perder em casa (0-1) frente ao Quarteira, e deverá ser titular na deslocação ao reduto do Moncarapachense, líder da prova, no próximo sábado.

O Almancilense tem como objetivo garantir um lugar entre os seis da frente na primeira fase do campeonato. Na segunda fase, os seis primeiros discutirão a subida ao Campeonato de Portugal e as restantes formações lutarão pela permanência.