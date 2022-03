Almodôvar anuncia morte do futebolista Filipe Venâncio

Venâncio findou a formação nas escolas do Farense e jogava em Almodôvar desde 2016.



Leia o comunicado do clube na íntegra:



"O Clube Desportivo de Almodôvar vem manifestar publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento de Filipe Manuel Cristina Venâncio, Jogador e Sub-Capitão do plantel sénior de futebol, e endereçar à Família e aos Amigos as mais sinceras e sentidas condolências, próprias destes momentos de tristeza.



Descansa em Paz Filipe, o teu amor a este Clube será sempre recordado tal como o legado que deixaste ao longo dos anos que defendeste e honraste o nosso símbolo, a nossa camisola, o nosso clube e a nossa vila. Até sempre.



PS: Informamos que a toda a nossa atividade desportiva se encontra suspensa por um período de 48 horas."

