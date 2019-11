Amiense inaugura novo relvado a 1 de dezembro

As obras no valor de 330 mil euros estão concluídas e já há data para a inauguração do novo relvado do campo do Amiense (distrital da AF Santarém): 1 de dezembro às 12h30.A festa contará com jogos dos escalões de formação, almoço aberto à população e o encontro entre o Amiense e o U. Tomar, marcado para as 15 horas.Além da colocação do relvado novo, as obras implicaram a introdução de drenagem pluvial, a marcação do campo de futebol 11, a instalação de 4 sumidouros, a implantação de um sistema de rega com aspersores de longo alcance, um reservatório de água com capacidade de 20.000 litros e a instalação e fornecimento de um quadro elétrico completo.No protocolo entre a Câmara Municipal de Santarém e o Amiense, assinado a 18 de fevereiro, ficou estabelecido que a autarquia fica com o direito de superfície do Campo da Azenha por um prazo inicial de 15 anos, além de possibilitar as obras de requalificação.