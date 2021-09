Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Antigo jogador do Sporting é o novo treinador do Portosantense Bruno Patacas, que atuou 9 épocas seguidas no Nacional, estreia-se no cargo de treinador na equipa da ilha do Porto Santo





• Foto: Portosantense SAD