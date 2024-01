APAF condena nova agressão a árbitro no Distrital de Aveiro

O jogo entre Beira Mar B e o ADRC Ribeira da Azenha, da 2.ª Divisão – zona sul da AF Aveiro, ficou marcado pela agressão de um jogador da equipa visitante ao árbitro Rafael Fonseca. A APAF já se mostrou solidária com o juiz, bem como com o árbitro João Morgado, que também foi agredido noutra partida da AF Algarve,"Mais um fim-de-semana manchado por mais duas agressões a árbitros. Infelizmente continuam a existir estes tristes episódios. No domingo, dia 28, num jogo de juniores da AF Algarve o árbitro foi agredido por um jogador da equipa G.D. Tavira. No mesmo dia, num jogo de seniores da AF Aveiro um jogador da equipa ADRC Ribeira Azenha agrediu o árbitro com um pontapé nas costas. A APAF mostra-se solidária com os árbitros agredidos, manifestando total disponibilidade para prestar o apoio necessário. Pedimos que as decisões, quanto à aplicação de sanções, sejam céleres, tanto ao nível da justiça desportiva como civil. Estes tristes episódios parecem não ter fim. Os árbitros merecem o mesmo respeito que os outros agentes envolvidos no futebol", pode ler-se.