APCVD envia ao MP "informação compilada" sobre dois jogos com agressões a árbitros

A Autoridade para Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) vai enviar ao Ministério Público (MP) a "informação compilada" dos encontros Mexilhoeira Grande-Tavira e Beira-Mar B-ADRC Ribeira, face "às notícias de alegadas agressões aos árbitros".

No domingo, os desafios ocorridos no Campo Municipal Mexilhoeira Grande, da 2.ª jornada da Liga Algarve futebol Juniores, e no Complexo De Campos De Treinos Do Estádio Municipal De Aveiro - Mário Duarte, da 11.ª jornada do Campeonato Distrital de Aveiro da segunda divisão - Zona Sul, ficaram marcados por agressões a árbitros.

"Face às notícias de alegadas agressões aos árbitros dos dois jogos e considerando a dimensão pública e a repercussão das notícias difundidas, para além de estarem em causa eventuais ilícitos criminais de natureza pública, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) procederá ao envio, para os respetivos serviços do Ministério Público, em ambos os casos, de toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal", pode ler-se no comunicado divulgado pelo organismo.