Árbitro socorre jogador inanimado em jogos das distritais do Porto

O jogo entre Pedras Rubras e Oliveira do Douro, a contar para a 11.ª jornada da Divisão de Elite da AF Porto, ficou marcado por um episódio que gerou grande apreensão a todos os presentes. Após um choque com um adversário, José Gabriel, jogador do emblema da Maia, caiu inanimado, motivando uma paragem no encontro.A preocupação tomou conta de todos os jogadores e também do árbitro Samuel Correia, que até foi o primeiro a socorrer o defesa. Apercebendo-se da gravidade da situação, o juiz apressou-se a acudir o atleta, impedindo que este acabasse por enrolar a língua.Uma atuação que terá sido fundamental para evitar males maiores e que, de resto, lhe valeu elogios por parte da direção do Pedras Rubras."Tivemos a sorte de ter o árbitro por perto. Foi a primeira pessoa a socorrê-lo. Meteu a mão na boca para não enrolar a lingua. A partir daí entraram massagistas. Ele acabou por sair do campo pelo pé dele, mas não estava confortável e executaram-se os mecanismos necessários. Chamou-se o INEM, ele estava confuso, chegou lá a equipa do INEM, imobilizaram-no e levaram-no para o hospital. Mas a grande atitude do árbitro foi muito importante, foi a primeira pessoa a socorrê-lo", disse, a, Alfredo Santos, presidente do Pedras Rubras.No entanto, a direção do emblema maiato foi além das palavras e decidiu atribuir um cartão branco ao árbitro. "Foi um gesto muito bonito do árbitro que o público aplaudiu. No futebol não vale tudo. E ele não se preocupou mais com o jogo, foi logo acudir", apontou o dirigente, elogiando também o fair play do Oliveira do Douro. "Toda a gente ficou preocupada e na expectativa, quando saiu pelo pé houve um grande alívio. E houve um grande fair play da parte Oliveira do Douro", referiu.José Gabriel foi depois transportado para o Hospital de São João e por lá se mantém sob observação, pelo menos até segunda-feira de manhã. "Está em observações, por precaução. Saiu do campo pelo pé dele, mas por uma questão de precaução, de ficar confuso, resolveu-se chamar o INEM. Tínhamos lá bombeiros de Moreira da Maia, chamaram o INEM e fez-se o necessário para o levar para o hospital imobilizado. Fez os exames e agora vai ficar sob observação", explicou o dirigente do emblema maiato.