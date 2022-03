Assalto à sede do Ferreiras provoca prejuízo de milhares de euros

A sede do Ferreiras, situada no Estádio da Nora, foi assaltada na madrugada desta quinta-feira. Desapareceram cerca de 1.500 euros em dinheiro e os danos causados "ascendem a muito mais do que isso", segundo o presidente do clube, António Colaço."Levaram-nos alguns equipamentos e forçaram portas e armários, além de revirarem várias dependências, num prejuízo muito elevado, que ainda estamos a apurar em pormenor", adiantou o líder do Ferreiras. Curiosamente, os criminosos deixaram intacto diverso material informático de valor considerável, incluindo computadores portáteis."Infelizmente não é a primeira vez que sucede algo do género nas nossas instalações e já foi feita a competente participação na GNR", concluiu António Colaço.O Ferreiras, refira-se, é líder isolado do campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, recebendo no próximo sábado o Culatrense, que tem menos três pontos.