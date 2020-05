Associação de Futebol de Braga apoia clubes com 200 mil euros

A direção da Associação de Futebol de Braga vai disponibilizar 200 mil euros para ajudar os seus clubes filiados a enfrentar a crise financeira provocada pela pandemia de Covid-19.





O montante do apoio foi definido numa reunião que teve lugar esta quarta-feira e será atribuído aos clubes para que estes possam "para fazer face à mais que eventual perda de receitas, fruto do impacto económico causado pela pandemia da Covid-19 que ainda nos assola".De acordo com a Associação liderada por Manuel Machado, o apoio incidirá na redução dos encargos inerentes à participação dos clubes nos campeonatos, como as taxas e inscrições. Os moldes e percentagens em que esse apoio será aplicado será definido numa próxima reunião, mas a Associação de Futebol de Braga já avisou os seus filiados que "apenas serão contemplados os clubes que tenham a sua situação financeira regularizada, no que diz respeito à época desportiva 2019/2020".