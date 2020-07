Associação de Futebol de Setúbal bate recorde de praticantes

Na temporada 2019/20, em que o futebol mundial foi afetado pela pandemia da Covid-19, a Associação de Futebol de Setúbal (AFS) tem motivos para festejar ao bater o recorde do maior número de praticantes da sua história: 12.902, mais 520 do que na época anterior. Para o crescimento do número de atletas contribuiu muito o futebol feminino e os 10% de crescimento no futsal masculino, revela a AFS em comunicado.

Recorde-se que nos mais de 100 clubes que estão filiados na AFS, o período competitivo decorreu entre 1 de julho de 2019 e 12 de março de 2020, sendo esta última data aquela que assinalou a interrupção inesperada numa época que fica marcada pelas contrariedades e consequências competitivas impostas pelos efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus, a Covid-19.

Mesmo encurtada a época 2019/2020, a Associação setubalense contou um total absoluto de 12902 praticantes inscritos, o que representa um aumento de 4,57 por cento em comparação com a temporada anterior (12.382), a qual já vinha a seguir a tendência de crescimento.

No detalhe das percentagens, há indicadores que exibem o crescimento, por exemplo, do número absoluto de praticantes no feminino (19,8%), sendo que no futebol a evolução traduziu-se num aumento de 20,58 e de 17,32 por cento no futebol e no futsal, respetivamente.

No que respeita aos masculinos, nota para os 10,71 por cento de aumento quando a análise visa o futsal e uma subida de 3,85 por cento no número absoluto de praticantes de futebol. O escalão de juniores, em ambas as variantes, registou um ligeiro decréscimo, tal como os petizes, no futsal, uma vez que, curiosamente, no futebol, este patamar etário de base viu repetido o valor em relação, sublinhe-se, à totalidade da época anterior.

"Números que resultam de um grande trabalho e desenvolvimento promovido pelos mais de 100 clubes da nossa região que continuam, com reconhecido mérito, a dinamizar a atividade formativa e competitiva em nome do futebol, do futsal e do futebol de praia na nossa região", refere a nota emitida pela AFS.